Бригады инфекционистов для борьбы с коронавирусом есть в каждой области, - премьер Гончарук

Украина подготовилось к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью ТРК «Украина».

- Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты, — сказал он.

Гончарук подчеркнул, что по состоянию на 2 февраля ни одно подозрение на коронавирус не подтвердилось.

- Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов — минимум по две оснащенные бригады в каждой области, — которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства, — сказал он.

Премьер добавил, что новую рабочую неделю он начнет с совещания по поводу коронавируса.

- Но по состоянию на сегодня я могу с уверенностью сказать, что государство Украина, наша медицинская система сделала все необходимое, чтобы встретить эту опасность, — сказал он.

Напомним, что ранее в Великобритании и России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.