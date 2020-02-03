Зеленский заявил, что Иран предлагал компенсацию по $80 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе, но получил отказ

Иран предлагал по 80 тысяч долларов в качестве компенсации за убийство граждан Украины во время авиакатастрофы самолета под Тегераном 8 января.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН.Тиждень.

– Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что человек был единственный кормилец, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать - 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были большими, - сообщил он.

Зеленский добавил, что Украина будет обращаться в международный суд.

– В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье, выдали по 200 тысяч гривен. Вторая часть компенсации – от «МАУ» через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено, - сказал глава государства.

Как известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Позже председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.

Напомним, иранские авиаслужбы с самого начала знали, что пассажирский самолет МАУ был сбит в Тегеране ракетами.