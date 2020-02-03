Жители Первомайска и Баштанки потребовали от Кабмина и НКРЕКП отменить абонплату за транспортировку газа

Первомайский и Баштанский городские советы потребовали от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) и Кабинета Министров, отменить абонплату за транспортировку газа.

Об этом сообщает «Укринформ».

Сообщается, что обращение в Кабмин и Национальную комиссию решили направить депутаты Баштанского городского совета. По их словам, абонплата за транспортировку газа – это ограбление.

«Требуем от НКРЕКП и Кабинета министров Украины отменить абонплату за транспортировку газа. Наша община считает это решение незаконным и грабительским. За свою газотранспортную систему мы заплатили сполна, она строилась за счет как коммунальных предприятий, так и за счет местных жителей. Теперь у нас требуют заплатить за свое же имущество еще раз. Люди возмущены», - отметил депутат горсовета Виталий Грицюк.

В то же время, жители Первомайска также обратились к депутатам местного городского совета с требованием обратиться в центральные органы и отменить абонплату за транспортировку газа в дома.

В результате депутаты Первомайского городского совета приняли обращение к Президенту Владимиру Зеленскому об отмене постановления НКРЕКП от 24.12.2019 №3035 «Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО «Николаевгаз».

Напомним, что Кабинет министров ввел новую формулу цены на газ.