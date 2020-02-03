В Вознесенске местные жители на час ограничили движение по киевской трассе из-за абонплаты за транспортировку газа

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фото: Facebook-страница Валерия Биланенко
В понедельник, 3 февраля, жители Вознесенска сутра на час ограничили движение по трассе на Киев из-за платежек за уплату транспортировки газа.

Об этом сообщил местный житель Валерий Биланенко у себя на странице в Facebook.

По его словам, жители возмутились тем, что вынуждены оплачивать не только количество потребленного газа, но и его транспортировку в дома.

Также известно, что митингующие ограничили движение по трассе на час – с 9 до 10 утра, а позже пошли в городской совет.

Напомним, Первомайский и Баштанский городские советы потребовали от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинета Министров, отменить абонплату за транспортировку газа.

Напомним, что Кабинет министров ввел новую формулу цены на газ.

Юлия Акимова

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русскийобщество