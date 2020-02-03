В Киеве госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая

В субботу, 1 февраля, двух человек, вернувшихся из Китая в аэропорт «Борисполь», госпитализировали с подозрением на короанвирус 2019-nCoV — им установили предварительный диагноз ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Отметим, 3 февраля Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине.