Бывшего топ-менеджера, занимавшегося брендом «Victoria’s Secret», обвинили в сексуальных домогательствах

Журналисты «The New York Times» заявили, что в компании, владеющей брендом нижнего белья «Victoria’s Secret», процветала «культура женоненавистничества, запугиваний и домогательств».

Об этом сообщает «Новое время».

В расследовании с заголовком Ангелы в аду, опубликованном NYT 1 февраля, утверждается, что генеральный директор L Brands Лесли Векснер и бывший директор по маркетингу Эд Разек создали в «Victoria’s Secret» культуру мизогинии. Для своего материала журналисты поговорили с более чем 30 бывшими и нынешними руководителями, сотрудниками и моделями.

Разек пришел в компанию L Brands, владеющую «Victoria’s Secret», в 1983 году и проработал там до 2019 года. В 1995 году он начал организовывать ежегодные модные показы «Victoriaʼs Secret Fashion Show», превратив их в настоящий культурный феномен. По свидетельствам моделей, за годы в компании Разек неоднократно пытался поцеловать девушек, предлагал им посидеть на его коленях и даже коснулся промежности модели перед ежегодным шоу в 2018 году.

Как подтвердили трое очевидцев, на репетиции перед «Victoriaʼs Secret Fashion Show 2018» Разек заявил модели Белле Хадид: «Забудь о трусиках». Кроме того, он позволил себе при всех обсуждать ее грудь, сказав, что она должна идти «по подиуму с этими идеальными сиськами».

В 2015 году Разек публично отругал специалиста по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор из-за ее фигуры и сказал ей отказаться от пасты и хлеба.

Как говорится в расследовании, жалобы на действия Разека подавались в отдел кадров в течение многих лет, но никаких действий не предпринимали. В прошлом году более 100 моделей подписали петицию о неподобающем сексуальном поведении внутри компании после того, как фотографы, связанные с брендом, подверглись критике за ненадлежащее поведение, а Векснера осуждали за отношения с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми. Разек отклонил все обвинительные заявления в его адрес, написав в электронном письме, что: