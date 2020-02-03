Госслужба труда планирует проверить 3 тысячи предпринимателей за нарушения при найме работников – грозятся крупными штрафами

Государственная служба по труду планирует с 1 по 10 февраля проверить 3000 предпринимателей. Во время проверок будут смотреть, правильно ли работодатель оформил трудовые отношения с работниками, а за нарушение налагать крупные штрафы.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Проверки будут касаться прежде всего предпринимателей, работающих в сферах торговли, а также организации питания. Именно среди этих предприятий, как считают в правительстве, наиболее распространенными являются случаи нелегальных трудовых отношений (когда работодатель не оформляет работника официально, или оформляет отношения с ним как с ФЛП, чтобы уменьшить налоговые отчисления).

«По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 тысяч человек. Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник», — объясняют в Минэкономики.

В правительстве отмечают, что проверками бизнеса стремятся побороть теневую занятость, которая невыгодна не только для бюджета, но и для работников и самих работодателей. Там отмечают, что наличие официальных трудовых отношений позволит предпринимателю участвовать в государственных тендерах и зарабатывать на закупках, а для работника официальное трудоустройство — это гарантия пенсии в будущем.

«Размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым / договором о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактического использование труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2020 году равняется 47230 грн ($1887 — ред.)», — предупреждают в Минэкономики.

В ведомстве добавляют, что за повторное нарушение в сфере найма работников штраф может составить до 30 минимальных зарплат, то есть 141,69 тыс. грн ($5660).