Правительство запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) запускает чат-бот в мессенджере Telegram для поиска актуальных вакансий в государственном секторе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Специальный career-бот позволяет искать вакансии по категориям должностей - А, Б и В, а также по шестизначному коду вакансии или ключевому слову. В результатах поиска отображается ссылка на веб-сайте для каждой из вакансий, которая соответствует выбранному параметрам поиска.

Чат бот упрощает поиск вакансий на госслужбе и делает выбор более удобным для кандидатов, отмечает председатель НАГС Александр Стародубцев.

«После восстановления полноценной работы портала carrer.gov.ua, наша задача заключается в совершенствовании поиска и добавления новых инструментов и функционала, который упростит поиск релевантных вакансий. Создание Career-бот - один из таких новых инструментов», - добавил он.

Отмечается, что чат-бот является "частью системы IT-поддержки для кандидатов на госдолжности". Он должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи.

Напомним, 3 февраля Премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе «5-7-9», которую анонсировали в конце прошлого года.