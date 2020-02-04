В Николаеве на карантин закрыли еще девять школ

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2215 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1329)   

В Николаеве из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрылись еще девять школ.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

С 4 февраля до стабилизации ситуации приостановили учебный процесс учреждения общего среднего образования № 13, 23, 30, 31, 33, 36, 44, 45, 48.

О продолжительности перерыва в обучении будет сообщено дополнительно на сайтах учебных заведений и управления образования Николаевского городского совета.

Напомним, что всего в Николаевской области по состоянию на 11:30 3 февраля из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ был прекращен учебный процесс в 66 школах.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество