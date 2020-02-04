ДЖКХ Николаева ищет подрядчика, который за 10,2 миллиона гривен капитально отремонтирует сквер «Витовский»

Департамент ЖКХ Николаевского горсовета 3 февраля объявил торги на капитальный ремонт сквера «Витовский», который расположен по улице Генерала Попеля в Корабельном районе Николаева.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Предварительная стоимость работ - 10 миллионов 267 тысяч 62 гривны. Аукцион запланирован на 20 февраля. А сделать работы подрядчик должен будет до 1 сентября 2020 года.

Работы планируют проводить за средства местного бюджета.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет удалить сухостойные и аварийные деревья, выкорчевать пни, разобрать асфальтобетонное покрытие, уложить тактильную плитку, провести освещение и водоснабжение. Кроме этого подрядчик должен будет установить малые архитектурные формы: качели, лавочки, песочницы, игровые комплексы, велопарковку, урны.

Подрядчик должен будет вручную посеять газон, высадить полтысячи цветов и 3,2 тысячи кустов многолетней травы мискантус.

Напомним, что ДЖКХ Николаева может отдать подряд на капремонт сквера Коренюгина за ₴12,2 миллионов фирме, которая строила Соборную площадь.