Четыре района Николаевщины получили по одному новому пожарному автомобилю

4 февраля автопарк Главного управления ДСНС Украины в Николаевской пополнился четырьма новыми пожарными автомобилями.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сертификаты на получение техники и ключи от современных автоцистерн на базе шасси МАЗ руководителям Снигиревского, Новобугского, Кривоозерского и Новоодесского районных секторов ГСЧС вручил начальник Главного управления ГСЧС области Максим Грицаенко.

«Современная техника отечественного производителя, отличается улучшенными техническими возможностями, позволит эффективнее бороться с пожарами, чрезвычайными событиями. Автомобиль вмещает 5 тонн воды, 400 литров пенообразователя, а также оснащен необходимым для выполнения действий по назначению аварийно-спасательным оборудованием, что, в свою очередь, влияет на время реагирования. Не менее важно, что эти автоцистерны сегодня становятся в боевой расчет наших частей в районах области - где такая техника очень нужна», - сказал Грицаенко.

Автомобили прибудут до 18-й, 20-й, 21-й, 24-й государственных пожарно-спасательных частей, где водители и личный состав пройдут занятия по его работе и практическому использованию агрегатов.