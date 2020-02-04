В Николаеве управление капстроительства заказало ремонт 400 метров дороги возле админзданий за 8,1 миллионов гривен

фото: "Вечерний Николаев" Управление капитального строительства Николаевского городского совета провело тендер на ремонт дороги по улице Набережной за 8 миллионов гривен.

Соответствующие торги опубликованы в системе публичных закупок ProZorro.

Торги были опубликованы 22 октября 2019 года. Предполагается ремонт части улицы Набережной с Московской по понтонный мост – участок длинной около 400 метров.

Изначально тендер объявили на сумму 8,5 миллионов гривен. На торги подались четыре фирмы – представительство фирмы «MONTENEO TRADING LP («МОНТЕНЕО ТРЕЙДИНГ ЛП»), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, частное предприятие «Прострой-Буд», ООО «ИТЦ «Николаевбуд» и ООО «Благоустрій-НК».

Первые две фирмы подали предложение на 8,09 миллионов гривен с различием в несколько тысяч, а остальные две на одинаковую сумму – 8 миллионов 149 тысяч 751 гривна. В итоге, предложение первых двух фирм отклонили из-за того, что их документация не соответствует условиям тендерной. Победу на торгах одержала фирма «ИТЦ «Николаевбуд».Работы фирма должна завершить к концу 2020 года.

Отметим, владельцем фирмы-победителя является Андрей Матвеев. Основывали предприятие Светлана Белинская, Ярослав и Андрей Матвеевы, внеся по 6 тысяч гривен в уставной капитал. Предприятие зарегистрировано 2 ноября 2017 года на улице Декабристов 1А, офис №7. Примечательно, что на сегодняшний день сумма, которую фирма получит за ремонт отрезка дороги по Набережной, является самой большой за историю фирмы.

В августе 2019 года управление капитального строительства Николаевского городского совета опубликовало отчет о заключенном договоре с фирмой ООО «ИТЦ «Николаевбуд» на проведение капитального ремонта нежилых помещений коммунальной собственности по адресу: проспект Богоявленский, 1, где расположена Ингульская районная администрация. Договор заключался без проведения тендера.

Отметим, что ранее, в ходе совещания в облгосадминистрации по вопросам туризма, городской голова Александр Сенкевич упоминал ремонт этой дороги.

— Мы эту дорогу возле облгосадминистрации все-таки планируем сделать. Не дали мне средства заложить в бюджете, но мы все же сделали проект, мы уже отыграли тендер на ожидаемую стоимость. Уже получили разрешение на начало работ. Сейчас я пока с депутатами передоговорюсь, что-то им продам, что-то у них куплю и это будет дорога от облгосадминистрации до этого места, мы его называем понтон, - сообщил Сенкевич.

Напомним, ручная уборка дорог и тротуаров в Заводском районе Николаева в 2020 году обойдется в городскому бюджету в 3 миллиона 422 тысячи 429 гривен.