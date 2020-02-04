Мэр Сенкевич заявил, что Зеленского и Гончарука обманули, докладывая по снижению платежек на тепло в Николаеве

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку предоставили неподготовленную информацию по платежкам за отопление, а именно, что Николаевская и Черновицкая область не выполнили рекомендации правительства, касательно снижения стоимости платежек до 30%.

— Мое мнение, что к подобным высказываниям нужно готовиться. Мне кажется, что премьер-министра и самое главное президента нашей страны, люди которые готовили эту информацию оказались неподготовленными, тем самым и дезинформировали и главу государства и премьер-министра и собственно людей, которые смотрели это потом по телевизору. Все очень просто, город Николаев снизил стоимость платежки, до того как произошло общее понижение перераспределение тарифа, - заявил мэр.

Также он напомнил, что в Николаеве есть две теплоснабжающие компании - «Николаевоблтеплоэнерго», которые подают тепло чуть больше 60% жителей, и «ТЭЦ», которая находится в государственной собственности, и город не может финансировать это предприятие.

— Если бы ТЭЦ существенно понизил тариф для потребителей, тогда можно было понять, что Николаевоблтеплоэнерго мог сделать, но не хотел, или не смог, но хотел. Но на самом деле, все очень просто, оба предприятия являются лицензиатами НКРЕКУ - независимого органа, который устанавливает цены на предоставляемые услуги. Есть стоимость гигакалорий и говорить о стоимости гигакалорий нужно не относительно в величинах на 5%, 20%, 30%. Нужно говорить в абсолютных - стоимость одной гигакалории, - добавил он.

По словам Александра Сенкевича «Николаевоблтеплоэнерго» является планово убыточным. На 2020 год предприятие запросило 80 миллионов гривен.

— Мы должны вытащить их с дорог, больниц, с благоустройства, крыш, подвалов, садиков и отдать на погашение долгов некоторый части населения, чтобы предприятие продолжило обслуживать какую-то часть горожан. Вопрос: мы же ТЭЦ не отдаем эти деньги? Нет. Мы же людям, которые живут в частном секторе или, которые не обслуживаются облтеплоэнерго, не отдаем эту часть денег? Нет. Тогда где же здесь солидарность и справедливость? Ее нет. Об этом вчера два с половиной часа и говорили на заседании. Я кратко почитал новости и собственно этот Комитет подтвердил, что «Николаевоблтеплоэнерго» не может снизить тариф, потому что он его снизил до этого. Я не хочу быть адвокатом Черновицкой области, но хочу сказать, что в абсолютных величинах Черновицкая область №1 по самому дешевому тарифу в Украине. У них и так там 1200 с чем-то гривен за 1 гигакалорию. Это рекордная стоимость по дешевизне в Украине, - заявил мэр.

Также мэр отметил, что в Николаеве самая дорогая цена за транспортировку газа и по этому случаю, на ближайшую сессии он пригласил руководителя «Николаевгаз», чтобы тот разъяснил, почему так случилось.

Кроме этого, он напомнили, что согласно постановлению Кабмина №217 сумма денег, которая заходит на теплоснабжающие предприятия разделяется на 90% и 10%, и 90% платежей перечисляются «Нафтогазу».

— Это означает, что когда человек платит платежку, и в ней 1000 гривен за тепло, 900 из них не доходя до теплоэнерго уходят сразу «Нафтогазу». И мы оперируем только 10%, так как же из 10 можно сделать 30? Я например, этого не знаю. Если кто-то знает, то они скорей всего экономические алхимики. Именно это обсуждали и доказывали на заседании. Я считаю, что людей, которые дезинформируют президента ему нужно увольнять, потому что они дискредитируют власть, - подытожил он.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф.

Национальная комиссия ранее повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Когда Президенту Владимиру Зеленскому рассказали о положении дел по Украине касательно платежек, Зеленский решил вызвать «на ковер» мэра Николаева и депутатов, которых назвали ответственными за высокие платежки за тепло.

Позже, в НКРЕКУ заявили, что тариф «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный: «Они не могут сделать перерасчет».