Киану Ривза прифотошопили к снимку 1932 года и напечатали в украинском учебнике по всемирной истории

В украинском учебнике «Всесвітня історія» за 10 класс обнаружили Киану Ривза, которого можно увидеть на фото «Обед на небоскрёбе» 1932 года. Это фотожаба, которую, видимо, случайно поместили в учебник вместо реального снимка.

Об этом сообщает «NikLife».

Автор учебника по всемирной истории — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Он делал учебники и для учеников других классов. В аннотации «Всемирной истории» указано, что издание рекомендовано министерством образования и науки Украины.

Электронную версию учебника можно посмотреть в свободном доступе — проверка TJ показала, что Киану Ривз действительно появляется на 58 странице в главе, посвящённой США в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Киану Ривза подставили в реальный снимок «Обед на небоскрёбе» («Lunch atop a Skyscraper»): фотограф Чарльз Эббетс снял перерыв рабочих, возводивших Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. В оригинале на балке сидят 11 человек.

Фотожаба, попавшая в учебник — часть серии мемов про грустного Киану Ривза. В мае 2010 года актёр сел на лавочку, чтобы в одиночестве съесть сэндвич. Там его и застал Рон Асадориан — фотограф, работавший в то время на таблоид Splash News. От папарацци снимок задумчивого Киану попал на 4chan и Reddit, а уже оттуда разошёлся по всему интернету.

Ошибку авторов учебника заметили в соцсетях. Некоторые комментаторы иронично отметили, что, может быть, Ривз и правда был на Манхэттене в 1932 году. Это отсылка к другому мему про актёра — про никогда не стареющего Киану Ривза.