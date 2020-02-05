Пара из Сингапура из-за коронавируса не смогла присутствовать на собственной свадьбе – пришлось устроить телемост

Пара из Сингапура не смогла присутствовать на собственной свадьбе из-за коронавируса, поэтому пришлось устроить телемост.

Об этом сообщает «Медуза».

До свадебного банкета оставалось мало времени, а пара только что вернулась из китайской провинции Хунань, расположенной недалеко от города Ухань. Гости переживали, ведь был риск заразиться коронавирусом, инкубационный период которого составляет 14 дней. Пара из Сингапура придумала создать иллюзию своего присутствия, устроив телемост прямиком из карантина.

Мистера Ю и его супругу вывели на большой экран в зале ресторана при отеле в Сингапуре, где собрались гости. Молодожены видели гостей на экране ноутбука, вызывали их на сцену, шутили, смеялись, слушали тосты и пили шампанское – так, будто вместе со всеми присутствовали на банкете.

Церемония понравилась супругам, даже несмотря на то, что им пришлось отказаться от некоторых свадебных традиций. Например, торжественного появления невесты, по понятным причинам, у них не было. Зато, как им кажется, их свадьба получилась уникальной – и ни на что не похожей.

Напомним, что ранее китайским геймерам раздавали порно-игру, чтобы они сидели дома и не заразились коронавирусом.