Авиакомпания МАУ вывезла всех украинских туристов из Китая

Во вторник, 4 февраля, последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает «Новое время»

Самолет, выполнявший рейс PS 7878 из китайского курортного города Санья, приземлился в 12:50.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин сообщил, что у пассажиров нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

- Это последний рейс, который был запланирован как плановый. На данный момент у нас есть информация о том, что у пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции, — заявил он на брифинге.

МАУ отменила прямые рейсы в Китай до 24 февраля из-за распространения коронавируса.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Отметим, 3 февраля Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине.