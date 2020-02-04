Выпускница николаевской школы «Гипанис» сыграла ведущую роль в легендарной рок-опере

В Киевском национальном академическом театре оперетты, 2 февраля, состоялось представление легендарной рок-оперы «Белая ворона».

Одну из главных ролей в спектакле сыграла выпускница школы «Гипанис», ученица театральной мастерской Народного артиста Украины С. А. Моисеева, – молодая перспективная актриса Екатерина Алексеева.

В основе сюжета оперы – история жизни Жанны д’Арк, возглавившей борьбу французского народа во время Столетней войны.

Но постановка в Национальной оперетте – это новое, яркое и сильное прочтение уже знакомого сюжета, инсценированного по поэме Юрия Рыбчинского.

Темы, затронутые в постановке, актуальны и понятны современному зрителю. Это предательство, выбор, любовь к народу и то, как государство поступает со своими героями; борьба за свободу, бескомпромиссность, внутренняя чистота и самоотверженность… на фоне проблемы выбора, предательства и личной драмы.

Композитор Геннадий Татарченко отметил, что счастлив, услышать такой высокий уровень исполнения своей музыки артистами Театра.

Педагогический коллектив школы «Гипанис» и всего общеобразовательного комплекса «Международный классический университет имени Пилипа Орлика – Гипанис» от всей души поздравляет Екатерину с ее достижениями на столичной сцене.