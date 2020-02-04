Патрульные призвали николаевских водителей на время непогоды отказаться от дальних поездок

Патрульные призвали водителей отказаться от дальних поездок 5-7 февраля, когда на Николаевщине ожидается непогода.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что на Николаевщине прогнозируют сильные порывы ветра, снегопады, метели, гололедицу, снежные заносы. Непогода начнется 5 февраля и будет сопровождаться похолоданием до минус 9 градусов.

«Патрульная полиция Николаевщины призывает водителей на время непогоды воздержаться от поездок на дальние расстояния. В условиях снегопада следует быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим. В случае снегопада не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники».

«Уважаемые пешеходы! Помните, что резко остановить автомобиль на гололедице невозможно, поэтому перед началом перехода проезжей части убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. Переходите дорогу только на пешеходных переходах и ни в коем случае не пытайтесь перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом», - сообщили в полиции.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин считает, что от поездок следует воздержаться до прекращения непогоды, а также 7-9 февраля.