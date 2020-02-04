«Стресс, счастье и буря эмоций»: Украинка приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок

На борту самолета рейсом «Доха-Бангкок» киевлянка Алена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда.

Об этом рассказала сама Федченко в Facebook.

«Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама - тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии №3 КМИ Богомольца. Вспомнила все за одну минуту», - написала она.

Анна уточнила, что роды принимала в каптерке для стюардесс - в хвосте самолёта. По ее словам, беременная пассажирка скрыла от сотрудников аэропорта критический срок беременности, при котором перелеты уже запрещены.

«Три часа ночи, объявляют в самолёте, что нужен врач. Я, честно, сначала думала прикинуться спящей... Но пошла. А там в каптерке в хвосте самолёта женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени и вперёд», - рассказала девушка.