В Николаеве на 3-й Слободской снесли шесть незаконных киосков

В Николаеве на углу улиц 3-я Слободская и Колодезная демонтировали шесть незаконных киосков.

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

Осенью прошлого года в департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции начали обращаться предприятия, чьи коммуникации находятся под землей, но к ним ограничен доступ из-за расположенных в этих местах временных сооружений. На этом участке проходят сети ГКП «Николаевводоканал». На все малые архитектурные формы не было соответствующих разрешительных документов.

«На углу Колодезной и 3-й Слободской демонтировано шесть киосков. Некоторым из них уже исполнилось четверть века. Некий давний клочок антисанитарии с торговлей овощами, курицей почти с асфальта и с рекламой наркотиков. Но самая большая проблема в том, что все это расположено было на сетях ГКП «Николаевводоканал». Люди настолько привыкают к безнаказанному «мы здесь были всегда», что на предупреждения о сносе или не обращают внимания, или решают, что надо идти договариваться. Хотелось бы, чтобы не тратили ни нашего времени, ни своего. Мы просто не можем демонтировать все за один день. Но если пришло предупреждение, то снос будет. Лучше самостоятельно собрать имущество и освободить земельный участок», - рассказал начальник департамента финконтроля мэрии Андрей Ермолаев.