В Минобороны сообщили, что призывать на службу парней до 20 лет будут исключительно с их письменного согласия

Министерство обороны направлено разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам во время проведения призывных кампаний в 2020 году.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

«Призывная кампания - 2020. Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам», - сообщил министр обороны в Facebook.

Он отметил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно ЗУ «О воинской обязанности и военной службе».

«Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия», - добавил Загороднюк.

На время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о призыве в армию – на срочную службу снова идут с 18 лет.