НКРЭКУ подняла тариф на воду и канализацию «Николаевводоканалу» - горожане теперь будут платить на 22,5% больше

С 5 февраля в Николаеве подорожал тариф на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.
Об этом сообщается на сайте ГКП «Николаевводоканал».
«Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 04.02.2020 № 283 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для Городского коммунального предприятия «Николаевводоканал», - сказано в сообщении.