НКРЭКУ подняла тариф на воду и канализацию «Николаевводоканалу» - горожане теперь будут платить на 22,5% больше

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С 5 февраля в Николаеве подорожал тариф на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение. 

Об этом сообщается на сайте ГКП «Николаевводоканал».

«Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 04.02.2020 № 283 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для Городского коммунального предприятия «Николаевводоканал», - сказано в сообщении.

Julia Davudenko

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