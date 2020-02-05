У нас хватает учеников: В Казанке коллектив местной школы возмущен запланированным закрытием 10-11 классов

В пгт Казанка (Николаевская область) родители и руководство одной из местных школ протестуют против решения власти закрыть в школе старшие классы.

Соответствующее письмо пришло в редакцию «Преступности.НЕТ».

Сообщается, что власти Казанки решили понизить местную школу общего среднего образования I-III ступеней №2 до заведения III ступеней» с 2020 года.

«Мы не уверены в законности решения исполнительного комитета Казанковского поселкового совета. В нашем заведении по состоянию на сентябрь - декабрь 2019 (с 2020 года средства будут поступать на заведение по состоянию на октябрь 2019) учатся 189 соискателей образования. Средняя наполняемость классов – 17 детей», - сказано в сообщении.

Педагогический колектив и родители утверждают, что в старших классах школы учится достаточно учеников и по закону их закрыть не могу.

«По количеству детей старшей школы (10,11 классы), по Закону Украины «Об образовании» наполняемость в этих классах должна составлять не менее пяти человек. Количество детей в нашем учреждении соответствует требованиям законодательства. Итак, необходимости понижения ступени обучения в нашем заведении не существует», - утверждают педагоги и родители.

При этом, в ответ на обращение родителей и руководства школы, начальник отдела образования, молодежи и спорта Казанковского поселкового совета Александр Лука сообщил, что школа №2 существует за счет другого учебного заведения и ее надо «привести в порядок». Поселковый голова Алексей Асмолов также отказался помогать решить этот вопрос.

«По нашему глубокому убеждению, решение противозаконное и подлежит отмене», - добавили в письме.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что малокомплектные школы не способны дать школьникам достаточно качественный уровень знаний.