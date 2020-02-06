Индийская полиция придумала «Карающий светофор» – красный свет не переключается, если водители слишком громко гудят

В индийском Мумбаи в ноябре-декабре 2019 года полицейские подсоединили к нескольким светофорам города измерители уровня шума. Как только уровень достигает 85 децибел, светофор заново начинает отсчет до зеленого сигнала.

Об этом сообщает «Медуза».

Полицейские Мумбаи – четвертого по загруженности дорог города в мире – давно хотели побороть привычку местных автомобилистов жать на сигнал в ожидании зеленого света на светофоре. «Больше сигналишь – дольше стоишь», написано на табло, размещенном на светофоре.

«Люди сигналят, даже если горит красный свет. Может, они думают, что так они заставят зеленый свет загореться быстрее?» - предполагают полицейские в ироничном видео, опубликованном в твиттере полиции Мумбаи.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020

Ролик, опубликованный 31 января, посмотрели почти три миллиона человек. В основном в комментариях люди приветствуют решение полицейских. Теперь, после пробных запусков и одобрения в соцсетях, руководство полиции Мумбаи решает, каким образом подключить систему – ее назвали «Карающий светофор» – на постоянной основе в 20-миллионном городе. Первым делом, в течение недели, она заработает на десяти перекрестках, в основном вблизи больниц и образовательных учреждений.

Согласно рейтингу загруженности дорог TomTom, водители Мумбаи теряют в пробках 8 дней и 17 часов в году. Утренний час пик удлиняет получасовую поездку на 24 минуты, вечернюю – на 31 минуту.

Полиция Бангалора уже заявила, что тоже установит такую систему на основных городских перекрестках, хотя проблема шума в городе и не такая серьезная, как в Мумбаи. В городе, лидирующем по загруженности дорог в мире, это вызвало неоднозначную реакцию: по одним оценкам, система действительно принесет пользу, если ее правильно настроить, по другим – может провоцировать раздраженных водителей нарушать правила и проезжать перекресток на красный свет.

Напомним, что на содержание светофоров, дорожных знаков и нанесение разметки в 2020 году Департамент ЖКХ Николаева планирует направить ₴12,5 миллионов.