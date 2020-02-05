Синоптики прогнозируют, что сегодня ночью в Николаеве начнет идти сильный снег

Ночью 6 февраля в Николаевской области и в Николаеве ожидается сильный снег.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области со ссылкой на Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

В течение суток ожидаются метели, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с.

Прогноз погоды на сутки с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля:

По Николаевской области: переменная облачность, ночью сильный снег, днем ​​снег, местами сильный снег. Метели, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По городу Николаеву: Ясно, сильный снег. Метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.