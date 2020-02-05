«Выполнили на 104,3%», – и.о. главы николаевской налоговой Прокофьев опроверг заявление мэра Сенкевича о недополучении денег в бюджет

И. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев опроверг заявление мэра Николаева Александра Сенкевича о том, что бюджет города в январе недополучил 30% запланированных поступлений.

Об этом Дмитрий Прокофьев написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что 4 февраля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в январе город недополучил 30% поступлений. Также мэр рассказал, какие могут быть последствия в этой ситуации.

«Не могу не отреагировать на сегодняшнее высказывание нашего мэра о том, что бюджет Николаева недополучил в январе около 30% поступлений. Звучит это, мягко выражаясь странно, учитывая, что на сайте городского совета размещена информация о поступлениях в бюджет города на уровне 106% и 102% по разным статьям», - отметил Дмитрий Прокофьев.

Также он опубликовал сводную таблицу налоговой службы, в которой видны поступления в городской бюджет по видам налогов.

«Видно, например, что минус по земельному налогу физических лиц перекрыт поступлениями по земельному налогу от юридических лиц, а по единому налогу наоборот, поступления от физических лиц перекрыли минус по единому налогу от предприятий. Итоговое выполнение составило 104.3%, поэтому, либо мэр имел ввиду не налоговые поступления, а какие-то субвенции или что-то еще, либо ему предоставили неправильную информацию, которую надо проверять», - отметил он.

Также и.о. начальника налоговой службы в Николаевской области попросил Александра Сенкевича «подробнее объяснить плательщикам налогов и жителям города, что имелось в виду и про какие 30% он говорил!»

Напомним, что 20 декабря депутаты горсовета с первого раза приняли бюджет Николаева на 2020 год.