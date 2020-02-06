На борту круизного лайнера, который из-за коронавируса поставили на карантин в Японии, находится 20 украинцев

По меньшей мере 20 украинцев, членов команды находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на человека, который находится на судне.

Корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море. Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавирусом из Китая. Всего на борту – более 3,5 тысяч человек. Инфицированных транспортировали в госпиталь. Сейчас пассажиров корабля и членов экипажа продолжают проверять на возможность заболевания.

В то же время, как сообщает «Громадське», из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения смертельного коронавируса и сейчас изолирован, могут эвакуировать 60 украинцев. Об этом на брифинге 5 февраля заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский. Он отметил, что когда именно эвакуируют украинцев, пока не известно.

- В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возвращению около 60 украинцев из Уханя. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и все логистические моменты. Дата пока неизвестна, - сказал Скипальский.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ вывезла всех украинских туристов из Китая.