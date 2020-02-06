В африканском парке фотограф снял, как бабуин несет львенка – это выглядело, как знаменитая сцена из «Короля Льва»

В национальном парке в Южной Африке фотограф и сафари-гид Курт Шульц (Kurt Schultz) запечатлел необычное явление — самец бабуина карабкался по дереву, держа в лапах маленького львенка.

Об этом пишет Esquire.

Несколько фото Шульца, которые он выложил в Facebook, очень напоминают ту самую знаменитую сцену из культового мультфильма Disney «Король Лев», где бабуин Рафики поднимает Симбу при его рождении.

Однако в природе отношения между обезьянами и детенышами хищных зверей далеко не такие доверительные, как в мультфильме. Как рассказал Шульц Associated Press, бабуины часто убивают львят. Но при этом фотограф отмечает, что за 20 лет своей работы он никогда не видел такого поведения.