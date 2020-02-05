«Сэкономили миллион фунтов»: В Британии дорожники начали искать ямы на дорогах с помощью искусственного интеллекта

Британские дорожные службы смогли почти в три раза уменьшить затраты на ямочный ремонт дорог. Свою эффективность они повысили благодаря использованию искусственного интеллекта для поиска ям и трещин в дорожном покрытии.

Об этом пишет The Register.

Проект Project Amber города Блекпул позволил с лета прошлого закрыть 5 145 проблемных точек на дорогах возле двух пригородных районов Анчоршолм и Бисфам. Если ранее на выполнение такого объема работ потребовалось бы около £1,5 млн, то помощь искусственного интеллекта снизила сумму до £0,45 млн.

Для своей работы программное обеспечение получает спутниковые снимки дорог. Оно находит вероятные проблемные участки и отправляет туда рабочих. Последние по приезду на место рапортуют о точности работы искусственного интеллекта и принимают решение о необходимости ремонта. Сам алгоритм обозначает подозрительные участки цветовыми градациями важности, чтобы сотрудники знали, на что обращать внимание в первую очередь.