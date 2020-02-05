В украинском учебнике по географии нашли карту из фэнтези-игры «Skyrim»

В украинском учебнике по географии обнаружили карту с фэнтезийной компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

Об этом сообщает в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.

Карта из игры размещена в учебнике географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Картой из известной компьютерной игры Skyrim они проиллюстрировали раздел «Земля на плане и карте».

По словам Примаченко, учебник рекомендован Министерством образования и издан за государственный счет.

Напомним, ранее актера Киану Ривза прифотошопили к снимку 1932 года и напечатали в украинском учебнике по всемирной истории

Справка: Skyrim – это ролевая фэнтези-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль. Видеоигра разработана Bethesda Game Studios. Она вышла 11 ноября 2011 года и стала пятой игрой в серии The Elder Scrolls.