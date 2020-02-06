«Николаевская ТЭЦ» сообщила, что завершила ремонтные работы, но горожане жалуются на отсутствие тепла

ЧАО «Николаевская ТЭЦ» сообщило, что по состоянию на 16:00 среды, 5 февраля, ремонтные работы, из-за которых без отопления остались сотни домов, завершены. Однако абоненты предприятия жалуются, что у них до сих пор холодные батареи.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Напомним, на предприятии сообщали, что 5 февраля с 00:00 до 19:00 отключат отопление для 461 жилого дома, 15 дошкольных учреждений, 9 школ, 3 больницы, 10 учебных заведений. Николаевская ТЭЦ обнаружила дефект трубопровода основной магистральной тепловой сети на углу улиц 3-я Слободская и Пограничная, который нужно устранить.

В сообщении ТЭЦ говорится, что ремонтные работы в тепловой камере на пересечении улиц Пограничной и 3-й Слободской завершены и проводится восстановление подачи теплоносителя в дома и на объекты инфраструктуры города.

«Спасибо за терпение», – отмечается в сообщении.

Однако в комментариях к нему горожане пишут, что далеко не во всех домах появилось отопление.

Жалобы пишут и в Contact Center при Николаевском горсовете.