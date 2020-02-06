Двое жителей Снигиревки незаконн продавали спиленные деревья

В Снигиревке участковые уличили местных жителей на незаконной продаже спиленных деревьев.

Об этом сообщает Снигиревский отдел полиции.

На прошлой неделе участковые офицеры полиции Снигиревского отдела полиции выявили два факта нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности, а именно двое жителей Снигиревки занимались продажей рубленых и пиленых деревьев без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

На правонарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а согласно статье 265 КУоАП обнаруженные дрова изъяты на временное хранение до решения вопроса в суде.

«Согласно кодексу Украины об административных правонарушениях, осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без полученной лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию согласно закону, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, а также без получения разрешения, другого документа разрешительного характера, если его получение предусмотрено законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия), - влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой», – сообщили в полиции.

Напомним, что ранее возле Николаева браконьеры незаконно спилили 26 акаций.