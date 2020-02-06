«Если родители хотят выбрать для ребенка обидное имя, государство должно вмешаться», - Кулеба

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что родители должны ответственно относиться к выбору имени ребёнка.

Мнение на этот счёт он выразил на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на то, что в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка, это должно происходить в пределах здравого смысла.

«И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться. В разных странах этот вопрос регулируется по-разному. Есть ряд стран, в которых считают, что мама и папа должны осознавать, что имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому правительство имеет право вмешаться и запретить вписывать «странное» имя в первые документы малыша. Ведь иногда доходило до того, что для имени ребенка избирались знаки препинания или просто набор букв», - говорится в сообщении.

Он привел в пример, как французское законодательство запретило называть ребенка «нутеллой» и «strawberry», а в северо-западном мексиканском штате Соноре есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку.

«В 2014 году был представлен список из 61 имени. Это было сделано с целью защитить детей от дальнейшего издевательства и преследования. И многое из этого списка было добавлено совсем недавно из реестров новорожденных. Например, нельзя называть детей Бэтменом и Фейсбук. В Дании есть список из 7000 одобренных имен, поэтому руководство страны считает, что из семи тысяч имен можно выбрать один вариант. Чтобы дать ребенку имя «не из списка» - получите специальное разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и Министерстве по делам церкви», - написал он.

По словам Кулебы, родители должны помнить об ответственности, которая на них возложена, в том числе и в выборе имени для ребенка.

«Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей «выделиться». Имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле», - подчеркнул он.

Как известно, детей Кулебы зовут Тимофей, Давид, Елисей и Лия.

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