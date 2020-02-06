Госгеокадастр запустил сервис для проверки заявлений на регистрацию земли: «Шаг к прозрачной работе и устранению коррупции»

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила новый сервис для сертифицированных инженеров-землеустроителей, который дает возможность проверки заявлений (XML-файлов) на регистрацию земельных участков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Ликвидировали коррупционную составляющую в регистрации земельных участков! Заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%», – написал он.

Гончарук рассказал, что обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра, он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

«Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверенный программой и вы получите обратную связь с перечнем ошибок, которые вы допустили. Раньше люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщалось о том, какую именно ошибку в файле они допустили», – добавил Гончарук.

Кроме того, при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

«Это еще один шаг к прозрачной работе Госгеокадастра и устранения коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, позволили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн грн, - отказ в регистрации земельного участка по вымышленным причинам уйдут в прошлое», – подытожил премьер.

Напомним, что в Киеве презентовали мобильное приложение и национальную онлайн-платформу «Дія. Цифрова грамотність».