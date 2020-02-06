В Южном появился свой «Джокер» – подозрения пали на местного бизнесмена, но он все отрицает

В Южном неизвестный создал Telegram-канал «Джокер Южный», на котором писал о местной власти и проблемах города.

Об этом сообщает koblevo.news.

Его личность вычислили с помощью технических возможностей и лояльности местного провайдера к распространению персональных данных своих клиентов, сообщил местный блогер Вячеслав Кириков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что буквально с первых дней запуска Telegram-канала «Джокер Южный» подозрения обрушились на Кирикова, известного в городе своей критикой в адрес действующего мэра Новацкого и местной власти, превратившей Южный в красивый, но закрытый город без возможностей к расширению. Тогда же в Telegram появился новый канал под названием «Бэтмен Южный», посвященный исключительно блогеру.

После того, как личность подлинного Джокера была установлена, но до сих пор так нигде и не была обнародована, «Бэтмен Южный удалил часть наиболее злостных статей, обращенных против блогера Кирикова. Сам же блогер никак не комментировал информацию, которую пытался обратить против него Бэтмен, очевидно руководствуясь принципом «оправдываешься- значит виновен».

«КТО такой Джокер? Всерьез выясняют ОРГАНЫ, тратят свои ресурсы не на посредственные свои обязанности, а на выяснение, кто такой Джокер. Неуважаемый Бэтман! Если у вас осталось капля офицерской чести и достоинства, напишите у себя телеграмм канале – « … простите, Вячеслав, ошиблись, были не правы, простите за распостранения лживой и парочущей Вас информации», – обратился к Бэтмену Южного Вячеслав Кириков в своей публикации в Facebook.

Со слов Кирикова деятельность Южненского Джокера оказалась незаурядной, – изложением внутренней кухни города, которая итак известна горожанам, не удивишь, а вот если бы Джокер поднимал действительно важные вопросы с документальным сопровождением, – он бы смог принести реальную пользу городу, учитывая, что скоро южненцы снова встанут перед выбором, кого сделать градоначальником.

«Джокер пишет о крышивании органами наркотрафика в городе? – афигеть, разоблачили, открыли людям глаза! О том, как власти сливают Южненские земли своим договорникам ? афигеть, Джокер- капитан-нежиданость. Да поставьте микрафон в курилках ОПЗ и Порта, вы, власть имущие и чиновники, столько новых эпититов услышите о себе! И о власти в Киеве, и про администрацию предприятий, можете смело плюсовать рабочий коллектив этих предприятий в одного большого ДЖОКЕРА ! все Джокеры»

Одновременно с тем, как отпали подозрения Кирикова в «джокерстве», местные активисты сообщили в социальных сетях о том, что знают, кто он на самом деле. Однако, никто так и не обнародовал свои подозрения.

По неподтвержденной пока информации в роли Джокера южного выступал один из местных предпринимателей, ныне проживающий в Одессе, Александр Георгиев. Известно, что в 2015 году Александр Георгиев баллотировался в мэры Южного.

Также, по словам блогера, Джокера «слил» сам же провайдер, выдав заинтересованным лицам его IP адрес.

«Наш местный крупный интернет провайдер вот так просто слил айпи адрес джокера, то есть пользователя услуг провайдера ! Причем не по просьбе СБУ и судебному решению, в рамках антитеррористической апирации, а просто своим друзьям ! Слил фамилию пользователя и адрес! Это что получаеться? Можно подойти к руководству нашего провайдера и “договориться» слить информацию любого пользователя !? Любой человек может получить информацию… конфеденциальную, частную, личную !? интересно…»

В свою очередь ладелец ресторана «Coco Bongo» в г. Южный Александр Георгиев опроверг информацию о том, что он является человеком, которому принадлежит Telegram-канал «Джокер южный». Предприниматель и юрист подчеркнул, также, что в дальнейшем намерен в рамках законодательства Украины жестко отстаивать свои интересы и наказывать заинтересованных в клевете лиц.

Об этом Александр Георгиев сообщил в беседе с корреспондентом koblevo.news.

«Я скажу вам честно, мои коллеги и знакомые отговаривали меня давать опровержение. Мол подумают, что оправдываюсь. Но меня не волнует, что подумают так называемые местные активисты, – я считаю необходимым защитить мою честь и достоинство и не позволю безнаказанно портить мою репутацию», – сказал александр.

Данный вброс информации предприниматель считает очередной попыткой разрушить хорошие отношения с действующей властью, а точнее с мэром города Новацким.

«Зная наперечет весь горсовет и мэра лично, не пойму логику избранной тактики дискредитировать меня и зародить конфликт между мной и местными властями. В администрации южного работают неглупые люди, и считать их за идиотов, которые поверят в слух о том, что я являюсь тем самым южненским джокером, – это значит проявить неуважение к ним. У меня с мэром на сегодняшний день сложились достаточно хорошие устойчивые отношения. Я уважительно отношусь и к нему, и ко всем депутатам. Такими наши отношения остаются и по сей день, несмотря ни на что».

Предприниматель также вынес предположение, что в развернувшейся детективной истории не последнюю роль сыграли предстоящие выборы. Однако, он подчеркнул, что баллотироваться на пост мэра или в депутаты не имеет намерения, так как выбрал для самореализации сферу бизнеса.

В адрес активистов, поднявших волну в социальных сетях, предприниматель высказал сомнение в их порядочности, а также недоумение касательно оснований считать его Джокером. По словам Георгиева совпадения, на основе которых было выстроено предположение, ничтожны для, того, чтобы стать уликой: информация о том, что он владеет айфоном, имеет номер Киевстар и что, в принадлежащем ему заведении, работает интернет от провайдера TENET – не является тайной.