В США «скорая» попала в яму – это помогло стабилизировать сердцебиение у больного

В США автомобиль «скорой» попал в яму, и из-за этого у находящегося внутри машины больного стабилизировалось усиленное сердцебиение. В каком-то смысле, это помогло спасти жизнь мужчины.

Об этом сообщает «Новое время».

«Скорая» везла 59-летнего мужчину из штата Небраска в больницу – у него было очень усиленное сердцебиение до 200 ударов в минуту. Такое аномальное сердцебиение сильно изнашивает сердце, вызывает кислородное голодание всего организма и обморочную слабость. По пути автомобиль проехал по сильной яме – сразу после этого сердцебиение больного стабилизировалось. По словам врачей, такое действительно может происходить, хоть и редко. Ожидается, что совсем скоро мужчину выпишут из больницы.

- Первый способ лечения – дефибриллятор. Обычно, именно его вы можете увидеть в фильмах. Также помогают гребки и толчки. Оказывается, здесь на выручку могут прийти и ямы, - приводит слова одного из врачей ABC News.

Напомним, что ранее в Николаеве легковая машина провалилась колесом под асфальт.