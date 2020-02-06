В Украине не будут привязывать мобильные сим-карты к паспортам, - министр Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на сегодня еще не время вводить продажу мобильных сим-карт с привязкой к паспортам.

Об этом министр сказал на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Укрина».

- Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса, - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", при дополнительных потребностях.

- Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство, - отметил министр.

Напомним, ранее Кабмин отменил дублирование электронных деклараций в бумажной форме.