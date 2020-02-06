Американская астронавтка завершила самый длительный космический полет среди женщин

Американская астронавтка Кристина Кук приземлилась в Казахстане. Она установила новый рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин.

Об этом передает BBC.

Вместе с Кук вернулись российский космонавт Александр Скворцов и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

40-летняя инженер-электрик из штата Монтана провела 328 дней на Международной космической станции. Предыдущий рекорд принадлежал американке Пегги Уитсон — она провела на МКС 289 дней.

Самый длительный непрерывный космический полет среди мужчин осуществил американский астронавт Скотт Келли: с 2015 по 2016 годы он провел на борту МКС 340 дней.

Мировой рекорд установил в 1990-х российский космонавт Валерий Поляков. Он провел на борту орбитальной станции «Мир» 15 месяцев, а точнее 437 суток и 18 часов.

Обычно миссии астронавтов длятся по полгода, однако в апреле NASA сообщило, что нынешняя миссия, в которой участвует Кук, продлена до февраля 2020 года.

Увеличение срока пребывания Кук в космосе поможет NASA изучить эффекты длительных космических полетов. Эти данные будут полезны в разработке программ полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты планируют осуществить в будущем.