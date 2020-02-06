25% школьных меню не соответствует нормам, — Госпотребслужба

В 2019 году Госпотребслужба проанализировала почти 8 тысяч ежедневных меню для питания детей в учреждениях общего среднего образования и в 25% из них выявили нарушения по выполнению норм натурального питания.

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности главы Госпотребслужбы Ольга Шевченко 5 февраля 2020 года в ходе межведомственного совещания по вопросам организации питания в школах.

По данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%. В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы и мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%).

Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается продуктами с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей белков, жиров и углеводов, что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.

Напомним, в Господтребслужбе Николаевщины выявили поддельное масло и призвали прекратить продажу фальсификата.