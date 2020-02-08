Николаевские нацгвардейцы сдали кровь для маленькой девочки, которая находится в реанимации

В Николаеве бойцы воинской части 3039 Национальной гвардии Украины сдали кровь для маленькой девочки.

Об этом говорится в сообщении воинской части.

К нацгвардейцам обратились родители маленькой девочки, которая находится в отделении интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Гвардейцы не смогли остаться равнодушными к нуждам ребенка и стали донорами.

- Я никогда не участвовал в подобных акциях. Это очень волнительно, ведь я понимаю, насколько важна такая поддержка нашим детям, - поделился впечатлениями военнослужащий срочной службы, старший солдат Антон Токарь.

После процедуры родители поблагодарили военных за помощь, а гвардейцы пожелали скорейшего выздоровления ребенку.

Напомним, что в Николаеве пройдёт ярмарка для помощи маленькой дочке офицера спецназа николаевской полиции, которой нужна операция по пересадке печени.