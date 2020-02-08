Николаевский аэропорт принял два самолета одновременно

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» в субботу утром, 8 февраля, одновременно принял два самолета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собеседники в аэропорту.

Один из самолетов утром доставил в Николаевский аэропорт баскетбольную команду из Днепра, а второй привез туристов из курортного Шарм-эш-Шейха.

Отметим, что самолет компании «SkyUp Airlines» после доставки туристов из Египта, снова отправился в Шарм-эш-Шейх с очередными отдыхающими. По данным «Flightradar», судно уже покинуло аэропорт.

Как известно, в 2019 году коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» обслужило 22 тысячи 700 человек.

Отметим, некоторое время назад, директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна, во время общения со СМИ заявил, что уже в ближайшее время все услышат о хороших новостях связанных с работой аэропорта. По его словам, сегодня продолжается монтаж новых систем посадки, и проведено ряд инспекций со стороны авиакомпаний, в том числе и с мировым именем.

"У нас все хорошо, и когда мы будем иметь право озвучить официально о начале полетов, вы все об этом узнаете. Это будет в ближайшее время", - отметил несколько дней назад Федор Барна.

Напомним, в конце декабря на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» прошло торжественное вручение сертификата качества.