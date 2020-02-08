В Николаеве открыта тренинговая программа от международной компании TAFF

7 февраля в Николаеве начала работать практическая тренинговая программа для желающих научиться работать в современном туристическом и гостинично-ресторанном бизнесе. Программа – это результат сотрудничества Николаевского Университета имени Пилипа Орлика и всемирно известной туристической компании TAFF.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В течении месяца слушатели тренингов будут иметь возможность получить теоретические знания и практические навыки от специалистов компании. На сегодня аудитории предложено 10 направлений: барное дело, кондитерское искусство, административная и анимационная работа в ресторане, анимационные технологии в сфере гостеприимства (спортивная, танцевальная, детская анимация), диджейство, мини-клуб, зумба, йога, трансферные технологии (организация встречи гостей), имиджевые стратегии от рекламного агентства SLОN.

Организованная на базе Международного классического университета имени Пилипа Орлика это, – по сути, единственная программа такого уровня в Украине. Ее выпускники получат не только сертификаты, но и возможность бесплатно продолжить, в рамках дуальной модели, обучение в университете, а также – официальное приглашение на стажировку в сеть 5 звездочных отелей компании.

Университет имени Пилипа Орлика один из немногих, кто внедряет европейскую модель дуального обучения. В ее программу входит прохождение тренингов от международных партнеров на базе университета, участие в семинарах профессионального мастерства, приобретение реального практического опыта в самых престижных туристических и гостинично-ресторанных комплексах мира. Для студентов дуальная модель, это еще и реальная возможность заработать во время оплачиваемой стажировки.

Поехать на стажировку, а также получить возможность бюджетного образования, когда за студента оплачивает работодатель, реально уже этим летом!

Кроме обучения в университете, оплачиваемого работодателем, студент получает ежемесячную заработную плату в евро, чаевые, бонусы, премиальные. Рабочий день составляет 7-8 часов. Компания также обеспечивает проживание и 3-х разовое питанием в течение всего периода стажировок. Длительность стажировок от 3 месяцев.

Студенты проходят стажировку группами от 3 до 15 человек в одном отельном комплексе. По прибытию, их встречают представители партнерской стороны, организовывают размещение и питание на месте стажировки. Этот процесс контролируется как принимающей стороной, так и учебным заведением.

Кроме турецкой туристической компании TAFF, модель обучения за счет работодателя предлагает еще один партнер Университета имени Пилипа Орлика – болгарская компания «ETC БГ» ЕООД и «ТООУ» ЕООД.

На летний сезон стажировок в пятизвездочных гостиничных комплексах для студентов, кроме отелей Турции, предоставлены базы на Черноморском побережье Болгарии: Солнечный берег, Несебер, Бургас, Созополь, Балчик, Золотые Пески, Варна, Бяла, Обзор, Святой Влас; на зимний – на горнолыжном курорте Банско, Боровец, Пампорово.

Такая программа Университета имени Пилипа Орлика – это уникальный шанс получить за счет работодателя востребованную специальность, а также – увидеть мир, расширить свой кругозор, получить качественную языковую практику и, конечно же, практические навыки по своей специальности в отелях всемирно известных курортов.

В ней могут принять участие не только студенты, но и абитуриенты, которые подадут документы на поступление в Университет имени Пилипа Орлика. Кроме того, такую же возможность имеют студенты других высших учебных заведений, которые готовы совмещать учебу в двух университетах на двух специальностях. Обучение в тренинговой программе компании TAFF для всех перечисленных категорий николаевцев является бесплатным. Занятия проходят на базе университета в течении февраля месяца каждую пятницу и субботу с 10 до 18 часов.

В целом университет им. П. Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ БАКАЛАВР:

Фармация, промышленная фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

МАГИСТР:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

АСПИРАНТУРА:

Психология

Получить более детальную информацию и зарегистрироваться на проект можно по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону 099-270-18-89, 050-394-72-87, (0512)59-30-01