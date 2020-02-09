Николаевские фотохудожники показали, как они «видят любовь» через объективы камер

Не за горами День святого Валентина, а значит повсюду будет витать атмосфера влюбленности и романтики. Николаевский академический художественный русский драматический театр не стал исключением. Тем более, что в его стенах открылась выставка местных фотографов «Я бачу кохання».

Об этом пишет NikLife.

24 иллюстрации 13-ти фотохудожников посвящены теме прекрасного чувства, которое испытывает, в той или иной мере, каждый человек. В последнее время все более популярными стали тематические фотосессии, среди которых значимое место занимает «Love Story».

Однако, любовь бывает разной. Кто-то видит ее в молодой паре, а для кого-то примером являются люди пожилого возраста, которые все еще гуляют не отпуская руку друг друга. Есть и те, кто замечают романтику у животных, например, лебедей. То, какой видят это состояние николаевские фотографы, они отобразили в своих работах на романтической выставке ко Дню всех влюбленных.

Напомним, что ранее в Николаеве открылась выставка Владимира и Татьяны Бахтовых.