Маленькому сыну киевского патрульного срочно нужна пересадка костного мозга – за несколько месяцев нужно собрать €130 тысяч

Годовалому сыну киевского патрульного полицейского необходима финансовая помощь для пересадки костного мозга. За 4 месяца семья мальчика нужно собрать 140 тысяч евро.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

«Обращаюсь к вам с просьбой помочь моему родному брату Сенчишак Александру. Его сыну Арсению, которому всего 1,2 года, диагностировали острую монобластную лейкемию. На лечение нужны огромные средства. Им озвучили сумму в 140 тысяч евро, которую необходимо собрать за 4 месяца», – говорится в сообщении.

Мальчику Арсену необходима пересадка костного мозга. В ближайшее время нужно отправить запрос с образцом на поиск донора, который стоит около 30 тысяч евро.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Карта ПриватБанка 5457 0822 2005 7082 – Сенчишак Ольга

Номера телефонов родителей Арсена:

0504416965 Мать Ольга

0663260625 Отец Александр старший инспектор отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Киевской области, в лейтенант полиции