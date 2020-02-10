Жительница Николаева, которая борется с раком, нуждается в финансовой помощи

Жительница Николаева Ирина Топор, у которой диагностировали серьезное заболевание, нуждается в финансовой помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил ее сын Дмитрий Топор.

У Ирины Топор диагностировали опухоль 4-й степени с метастазами (рак яичника). 7 октября она была госпитализирована в Николаевский областной онкологический диспансер, а уже 8 октября ей провели первую химиотерапию.

В конце октября она прошла второй курс химиотерапии. В декабре Ирина прошла третий курс химиотерапии, а также перенесла операцию. После врачи назначили ей еще два курса химиотерапии.

На данный момент женщина уже прошла пять курсов химиотерапии, а с 29 января ей назначили шестой.

Лечение достаточно дорогостоящее, поэтому Дмитрий Топор просит всех неравнодушных помочь финансово его семье, чтобы Ирина Топор как можно скорее поборола болезнь.

Реквизиты для помощи: 4731 2191 1995 5197 (ПриватБанк) Топор Дмитрий