Коронавирус на лайнере в Японии, на борту которого находятся украинцы, выявили уже у 70 человек, - СМИ

Количество инфицированных пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, возросло до 70 человек.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные японского телеканала «Asahi»

Согласно сообщению, вирус выявили еще у 6 человек.

Как заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, в воскресенье власти уделят приоритетное внимание проверке на вирусы у пожилых людей на лайнере в Йокогаме.

По его словам, на судне находятся около 600 человек, которые нуждаются в лекарствах.

Напомним, на борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.