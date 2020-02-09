Украина упростила правила пересечения админграницы с аннексированным Крымом для лиц до 16 лет

С 9 февраля 2020 года вступают в силу измененные правила въезда и выезда во временно оккупированный Крым для граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Об этом рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, сообщает Укринформ.

Изменения направлены на упрощение условий пересечения админграницы.

Во-первых, с 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

- С 2020 года проездные документы ребенка потеряли силу вообще. Напомню, что сейчас загранпаспорта детям выдаются от рождения, а с 14 лет выдается ID-карта, - добавил Шевцов.

Также, когда ребенок с одним из родителей выезжает на материковую часть Украины, назад он имеет право возвращаться с тем же из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого родителя. Это касается и опекунов, попечителей, оставшихся лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.

Третья смена касается детей от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.

- Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация, - отметил Шевцов.

Он заверил, что сейчас на КПВВ Каланчак и Чонгар у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.