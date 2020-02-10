Британский самолет совершил самый быстрый рейс из Нью-Йорка в Лондон благодаря сильному ветру

Самолет авиалинии British Airways вероятно установил рекорд по самому быстрому рейсу из Нью-Йорка в Лондон. Самолет достиг скорости в 1287 км/ч благодаря сильному ветру, вызванному штормом «Киара».

Об этом передает The Independent.

По данным Flightradar24, самолет Boeing 747 компании British Airways вылетел в субботу из Нью-Йорка и достиг Лондона за 4 часа 56 минут. Отмечается, что он долетел на минуту быстрее, чем самолет авиакомпании Virgin Atlantic.

Шторм «Киара» двигался по направлению к Великобритании, из-за чего полеты осуществлялись быстрее. Как пишет издание, полеты из Лондона в Нью-Йорк продолжались на 2,5 часа дольше.

В то же время большинство авиакомпаний отменили рейсы из-за шторма.

Рейсы British Airways и Virgin Atlantic побили предыдущий рекорд, который принадлежал компании Norwegian. В январе 2018 года самолет добрался до Лондона за 5 часов 13 минут. При обычных условиях среднее время полета между Нью-Йорком и Лондоном 6 часов 13 минут.

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