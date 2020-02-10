В Николаеве в гараже нашли новый мотоцикл «Восход» – он там простоял 27 лет

В одном из николаевских гаражей нашли мотоцикл «Восход 3М-01» в заводской упаковке, который простоял там 27 лет.

Об этом сообщается на сайте DRIVE2.

Так, пользователь Roma Urraco купил мотоцикл с пробегом 2 километра 700 метров и снял обзор на него.

«Еще в декабре мне написал подписчик и предложил приобрести абсолютно новый мотоцикл «Восход 3М-01». Данная техника принадлежала его тестю и была куплена в далеком 1993-м году в одной из торговых организаций Херсона. С той поры «Восход» так и не лишился заводской деревянной упаковки и все все это время простоял в гараже без движения», - написал он.

Он отметил, что первая опытно-промышленная партия мотоциклов «Восход 3М-01» была выпущена еще в 1989-м году, но полноценный серийный выпуск модели стартовал только в начале 1991 года.

«Рекомендованная розничная цена «Восхода 3М-01» в 1991 составляла 1300 рублей. Однако, данный экземпляр 1993 года выпуска и покупался уже после распада СССР. Судя по справке-счет, которую я нашел в бардачке, цена аппарата составляла 9,5 миллионов карбованцев», - отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что на границе задержали украинца, который пытался ввезти в разобранном состоянии мотоцикл, угнанный в Италии.