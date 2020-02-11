В США запустили самый большой в мире фейерверк весом 1270 килограммов

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на The Steamboat Pilot & Today.

Фейерверк весом 1270 килограммов запускали из 8-метровой стальной трубы, которую закопали на горе. Заряд разогнался до 482 км/ч и поднялся вверх на 670 метров перед тем, как взорваться.

Представитель Книги рекордов Гиннеса подтвердил рекорд и назвал запуск крупнейшим в мире фейерверком. Предыдущий рекорд принадлежал фейерверку из ОАЭ. Его заряд весил тысячу килограммов.

Ранее в сети появилось видео николаевских фейерверков с высоты птичьего полета.